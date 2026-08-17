Fulmine colpisce escursionista americano sull’Etna: il 29enne è morto

Un escursionista di 29 anni è morto ieri sera a Catania. Secondo una prima ricostruzione il giovane, di origine statunitense, si trovava in una zona vietata dell’Etna quando è stato colpito da un fulmine. L’uomo è stato soccorso, ma non c’è stato nulla da fare.

Un morto anche in Alto Adige

Tragico intervento per il soccorso alpino nella tarda serata di domenica sul Piz Starlex, al confine tra Svizzera e Alto Adige. Un uomo del posto è stato trovato morto dopo che ne era stata segnalata la scomparsa: secondo quanto ricostruito dai soccorritori, l’uomo sarebbe stato colpito da un fulmine durante la discesa. L’ultimo contatto telefonico con l’uomo era avvenuto intorno alle 13, direttamente dalla cima del Piz Starlex. In quel momento si stava avvicinando un temporale. Quando, con il sopraggiungere del buio, l’uomo non aveva ancora fatto rientro, poco dopo le ore 22 è stata avviata una ricerca attraverso la Centrale provinciale d’emergenza. Alle 23.44 i soccorritori hanno individuato l’uomo nella zona del sentiero n. 4, a circa 2.600 metri di quota, in terreno impervio, grazie all’impiego di un drone. Per lui non c’era più nulla da fare. Il corpo è stato recuperato dai soccorritori e trasportato a valle. Nell’intervento sono state impegnate circa 40 persone tra operatori del soccorso alpino, guardia di finanza e vigili del fuoco volontari.