Eruzione Etna, all’aeroporto di Catania nuove limitazioni e disagi per i passeggeri: le novità

Da giorni ormai lo scalo etneo sta subendo ritardi e cancellazioni sui voli a causa dell’attività del vulcano

Nuove limitazioni all’aeroporto di Catania a causa dell’attività eruttiva dell’Etna. “A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata prorogata la chiusura del settore B1. Sono parzialmente limitate le attività di volo in arrivo a 10 aerei ogni ora, fino alle 12 di domani, martedì 18 agosto. Nessuna restrizione in partenza”. Lo specifica una nota dell’aeroporto di Catania.

“I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree”, precisa ancora la nota.

Da giorni ormai lo scalo siciliano sta subendo pesanti ripercussioni a causa dell’eruzione dell’Etna, con ritardi e cancellazioni che hanno coinvolto centinaia di voli. Migliaia i passeggeri costretti ad attendere in aeroporto o a rimandare la partenza, in tanti hanno anche lamentato importanti rincari sui servizi di trasporto alternativi.