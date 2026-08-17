Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 17 agosto 2026

Ultima ora

Attentato Ranucci, l’avvocato di Lavitola: “Lo avvisò di pericoli un mese prima”

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

“Noi riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre. C’è stato, infatti, un incontro il 7 settembre nel corso del quale probabilmente Lavitola avvisò Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati. Questo quindi un mese e mezzo prima dell’attentato medesimo”. Così lavvocato Arturo Cola, difensore di Valter Lavitola, davanti al carcere romano di Rebibbia dove si è recato lunedì mattina per incontrare con il suo assistito e fare il punto in vista dell’udienza al Tribunale del Riesame. Il penalista ha poi aggiunto: “A noi interessano i fatti: in sede di interrogatorio di garanzia il mio assistito ha escluso che vi fosse un accordo preventivo sull’attentato”.  