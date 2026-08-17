Attentato Ranucci, legale Lavitola: “Lo avvisò dei pericoli un mese prima. Decisione su bomba fu autonoma”

Novità nell’inchiesta sull’attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci arrivano dalle parole del legale di Valter Lavitola, Arturo Cola, che oggi ha incontrato il suo assistito nel carcere romano di Rebibbia, mentre monta una nuova polemica sul programma, e in particolare sugli stipendi dei giornalisti.

Il legale: “Lo avvisò dei pericoli un mese prima”

“Noi riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre. C’è stato, infatti, un incontro il 7 settembre nel corso del quale probabilmente Lavitola avvisò Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati. Questo quindi un mese e mezzo prima dell’attentato medesimo”. Così l’avvocato Arturo Cola, difensore di Valter Lavitola, davanti al carcere dove si è recato per l’incontro con il suo assistito per fare il punto in vista dell’udienza al Tribunale del Riesame. Il penalista ha poi aggiunto: “A noi interessano i fatti: in sede di interrogatorio di garanzia il mio assistito ha escluso che vi fosse un accordo preventivo sull’attentato”.

“C’è stato un incontro del 7 settembre nel corso del quale probabilmente Lavitola avvisò il dottor Ranucci dei pericoli che correva sui possibili attentati, questo un mese e mezzo prima dell’attentato medesimo”, ha detto ancora l’avvocato Arturo Cola. “Lavitola ha escluso che vi fosse un accordo preventivo sull’attentato, sulle valutazioni non ci soffermiamo”, ha aggiunto il legale. “Il no comment di mio padre (Sergio Cola, ndr), era riferito al fatto che deontologicamente non si può entrare nel merito di quanto emerso nell’interrogatorio di garanzia”.

“La decisione sulla bomba fu autonoma”

“Il dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile, è molto affranto. Ha provocato guai a due persone che per lui sono un figlio, Gomez, e un fratello, il dottor Ranucci. Ma ci tengo a sottolineare che si è trattato di una sua scelta autonoma: l’iniziativa dell’attentato è soltanto sua. Sull’esigenza cautelare, tecnicamente non vi sono elementi che giustifichino la permanenza in carcere. Ha espresso pentimento per aver coinvolto persone a cui tiene”, ha poi aggiunto Cola all’uscita dal carcere, dopo il colloquio con il suo assistito.

“Non voleva mettere nei guai Gomes e Ranucci”

“Non voleva mettere nei guai l’amico Sigfrido Ranucci e Gomes Tavares, il suo factotum, che considera come un fratello”, ha poi detto il legale, spiegando che Lavitola “renderà dichiarazioni spontanee per precisare alcune circostanze interpretate in un certo modo nel rigetto dei domiciliari. Auspico che sia tradotto in aula. La sua confessione ha dato un contributo enorme alle indagini, che altrimenti si basavano su un quadro meramente indiziario. Dal punto di vista penalistico, le valutazioni del gip sul movente non cambiano nulla”, ha concluso l’avvocato Cola.

“Al Riesame farà nuove dichiarazioni”

“Al Riesame” Lavitola, renderà “altre dichiarazioni spontanee, con una memoria se gli verrà concesso direttamente davanti ai giudici”, ha aggiunto Cola, spiegando: “Siamo qui per verificare se sia necessario integrare la dichiarazione del dottor Lavitola in vista dell’udienza di Riesame. In quella sede è possibile rendere dichiarazioni spontanee per puntualizzare o offrire un’interpretazione autentica di quanto già riferito”.

“I punti centrali riguardano la modalità esecutiva dell’attentato e il movente – ha poi precisato il legale -. Non si tratta di ritrattare, ma di chiarire aspetti che la magistratura ha ritenuto imprecisi e in quella sede è possibile rendere dichiarazioni spontanee per puntualizzare o offrire un’interpretazione autentica di quanto già riferito” aggiungendo che “i punti centrali riguardano la modalità esecutiva dell’attentato e il movente. Non si tratta di ritrattare, ma di chiarire aspetti che la magistratura ha ritenuto imprecisi”.

“Siamo qui per parlare con il dottor Lavitola e verificare se sia necessario integrare la sua dichiarazione in vista dell’udienza di Riesame. Il ricorso lo abbiamo già presentato il 15 agosto, quindi, facendo due calcoli, l’udienza si dovrebbe celebrare la settimana prossima”, ha spiegato.