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mercoledì 12 agosto 2026

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Eruzione Etna, l’aeroporto di Catania prolunga la sospensione dei voli fino alle 2 di notte del 14 agosto

Eruzione Etna, l’aeroporto di Catania prolunga la sospensione dei voli fino alle 2 di notte del 14 agosto
Disagi all’aeroporto di Catania per l’eruzione dell’Etna.(Foto: Davide Anastasi/LaPresse)
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Si prospettano ulteriori disagi per i viaggiatori da e verso la Sicilia

Sac, la Società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta l’estensione della chiusura degli spazi corrispondenti al settore B3. Sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza all’aeroporto di Catania fino alle 02:00 ora locale del 14 agosto.

“I passeggeri sono pregati – si legge in una nota -, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore”.

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