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mercoledì 12 agosto 2026

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Eruzione Etna, aeroporto di Catania sospende voli fino alle 18

Eruzione Etna, aeroporto di Catania sospende voli fino alle 18
L’attività eruttiva dell’Etna (Foto da Facebook/INGV)
LaPresse
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L’annuncio della Sac, stop anche a operazioni su Comiso fino a metà mattinataVoli in arrivo e in partenza sospesi all’aeroporto di Catania fino alle ore 18 di oggi a “causa dell’attività eruttiva dell’Etna”. Lo fa sapere la Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania. Sospesi fino alle ore 10, invece, le operazioni di volo da e per l’aeroporto di Comiso.

Voli in arrivo e in partenza sospesi all’aeroporto di Catania fino alle ore 18 di oggi a “causa dell’attività eruttiva dell’Etna“. Lo fa sapere la Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania. Sospese fino alle ore 10, invece, le operazioni di volo da e per l’aeroporto di Comiso.

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