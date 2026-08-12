Voli in arrivo e in partenza sospesi all’aeroporto di Catania fino alle ore 18 di oggi a “causa dell’attività eruttiva dell’Etna“. Lo fa sapere la Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania. Sospese fino alle ore 10, invece, le operazioni di volo da e per l’aeroporto di Comiso.
Eruzione Etna, aeroporto di Catania sospende voli fino alle 18
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L’annuncio della Sac, stop anche a operazioni su Comiso fino a metà mattinataVoli in arrivo e in partenza sospesi all’aeroporto di Catania fino alle ore 18 di oggi a “causa dell’attività eruttiva dell’Etna”. Lo fa sapere la Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania. Sospesi fino alle ore 10, invece, le operazioni di volo da e per l’aeroporto di Comiso.