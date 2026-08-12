Controlli estivi a San Vito Lo Capo, Gdf sequestra oltre 17mila prodotti contraffatti

La Guardia di Finanza di Trapani ha intensificato i controlli estivi a San Vito Lo Capo, sequestrando oltre 17mila prodotti. I Baschi Verdi hanno individuato presso un esercizio commerciale nelle vie del centro cittadino quasi 1.400 articoli con i marchi contraffatti “Il Padrino”, “Ferrari” e “Milan”, per un valore di circa 4.600 euro. Sequestrati inoltre circa 16mila articoli di bigiotteria privi delle indicazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo, per oltre 127mila euro. Al titolare sono state contestate anche violazioni amministrative, con sanzioni che possono arrivare fino a 25mila euro, oltre alle conseguenze penali per la contraffazione.