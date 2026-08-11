Un 61enne precipita in montagna e muore per salvare un boy scout di 13 anni

Un uomo di 61 anni è morto questo pomeriggio a Bosco di Corniglio, in provincia di Parma. Il 61enne, che si trovava a un raduno di scout, ha perso la vita nel tentativo di soccorrere un boy scout di 13 anni che era caduto nella scarpata sottostante dove scorre un piccolo rio. Secondo quanto ricostruito il 61enne è precipitato per diversi metri urtando ripetutamente sui sassi. Il Capo scout che ha visto l’accaduto ha chiamato il 112 per chiedere aiuto e immediatamente ha iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare. La Centrale Operativa 118 ha inviato la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Stazione Montte Orsaro, l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello, l’elicottero 118 di Parma e l’ambulanza. La Centrale Operativa 115 ha inviato una squadra di Vigili del Fuoco e l’elicottero decollato dal Nucleo Volo di Bologna.

Gli operatori del Soccorso Alpino hanno continuato per moltissimi minuti la rianimazione cardio polmonare, senza esito e il medico dell’elicottero arrivato sul posto non ha potuto fare altro che costatare il decesso. Il ragazzino ferito, con una probabile frattura agli arti inferiori è stato recuperato con tecniche alpinistiche sulla barella portantina e consegnato al personale di eli-Parma che lo ha trasferito all’Ospedale Maggiore di Parma in codice di media gravità. Anche la salma, una volta avuta l’autorizzazione dal Pubblico Ministero di turno, è stata recuperata con la stessa tecnica. L’uomo deceduto è il padre di due bambini appartenenti ai boy scout, i quali avuta la brutta notizia sono stati colti da malore, soccorsi dal personale dell’ambulanza e trasferiti all’Ospedale Maggiore di Parma. Le indagini, sulla dinamica sono affidate ai carabinieri.