Cadaveri di zia e nipote trovati in casa a Napoli: indagini in corso

I carabinieri della stazione di Portici, a Napoli, sono intervenuti in un’abitazione di piazzale Divina Provvidenza, dove sono stati trovati i corpi senza vita, in avanzato stato di decomposizione, di una donna di 82 anni e del nipote 44enne. Secondo i primi accertamenti, sui cadaveri non sono stati rilevati segni di violenza né elementi riconducibili a un’aggressione. Nell’abitazione, inoltre, non sono emersi segni di effrazione. Le salme, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono state trasferite all’obitorio del Policlinico di Napoli, dove verranno sottoposte ad autopsia. L’esame medico-legale sarà determinante per chiarire le cause del decesso, al momento ritenute verosimilmente naturali. Il ritrovamento sarebbe avvenuto a circa cinque giorni dalla morte. Le indagini dei carabinieri proseguono per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.