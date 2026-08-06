Campi Flegrei, da Acen oltre 260mila euro per scuole e rete idrica

È stata siglata oggi, presso la sede della Protezione Civile di Pozzuoli, la convenzione che consentirà la donazione al Comune di Pozzuoli dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione spontanea promossa da Acen, Cassa Edile di Napoli e Formedil Napoli. In pochi giorni sono stati raccolti 263.000 euro, che saranno destinati agli interventi di riparazione delle quattro scuole danneggiate e al ripristino della rete idrica puteolana, infrastrutture che necessitano di lavori urgenti a seguito dei recenti terremoti nei Campi Flegrei. “Esprimo, a nome dell’intera città, profonda gratitudine a tutte le associazioni, agli enti e alle imprese che hanno aderito con grande generosità a questa iniziativa – ha dichiarato Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli –. La scelta dei donatori di sostenere la riparazione delle quattro scuole danneggiate e gli interventi sulla rete idrica ci rende particolarmente soddisfatti, perché condivide pienamente l’indirizzo politico individuato dalla nostra Amministrazione: concentrare ogni risorsa disponibile sulla sicurezza degli edifici scolastici e sul ripristino dei servizi essenziali. È un segnale concreto di vicinanza alla comunità puteolana e un esempio importante di collaborazione tra istituzioni, associazioni e imprese”. Alla sottoscrizione promossa dall’Acen hanno aderito l’Associazione Nazionale Costruttori Edili, Cassa Edile di Napoli, Formedil Napoli, Ance Campania, Ance Caserta, Cassa Edile di Caserta, Formedil Caserta e numerose imprese edili napoletane, con l’obiettivo di offrire un contributo concreto e tempestivo alla comunità puteolana all’indomani dello sciame sismico del 31 luglio scorso.