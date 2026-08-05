Morte Domenico Caliendo, accordo tra il Monaldi e la famiglia per il risarcimento

Raggiunto un accordo economico con cui risarcire la famiglia di Domenico Caliendo, morto a due anni dopo il trapianto di un cuore risultato danneggiato all’ospedale Monaldi di Napoli. Lo si legge in una nota con cui l’Azienda ospedaliera conferma che il legale della famiglia del piccolo, l’avvocato Francesco Petruzzi, “ha formalmente accettato la proposta transattiva” siglando “la conclusione di una complessa vicenda legale”. L’accordo è stato raggiunto “al termine di un lungo e articolato lavoro di analisi” e la “definizione della proposta ha richiesto approfonditi accertamenti di natura sia tecnica sia giuridica”. “Questo rigoroso percorso di verifica ha permesso di ricostruire ogni aspetto della vicenda con la massima precisione scientifica e legale – prosegue la nota -. La proposta formulata dall’Azienda, e accettata dall’avvocato Petruzzi, si caratterizza per il totale rispetto delle normative vigenti in materia”. In particolare “i parametri di liquidazione del risarcimento del danno sono stati calcolati in stretta osservanza dei criteri legali e secondo l’orientamento giurisprudenziale di riferimento a livello nazionale per garantire l’equità e la congruità del ristoro economico”. “L’intesa raggiunta soddisfa pienamente le richieste delle parti – conclude l’Azienda dei Colli che è stata assistita dagli avvocati Raffaella Di Nardo e Arturo Testa -. Il risultato dimostra come il rigore metodologico e il confronto basato su dati oggettivi abbiano permesso di trovare una soluzione condivisa, conforme alla legge e idonea a tutelare tutti i diritti coinvolti”.

“Vicini alla famiglia, valuteremo le responsabilità”

Dopo il raggiungimento di un accordo economico l’Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli rinnova “il proprio sentimento di rispetto e vicinanza alla famiglia, nella consapevolezza del profondo dolore che questa tragica vicenda ha comportato” e si riserva di “esercitare le azioni di rivalsa e di regresso nei confronti dei soggetti che dovessero essere ritenuti responsabili” al termine di indagini e processi se ricorreranno i “presupposti di legge”. Lo si legge in una nota con cui l’Azienda ospedaliera conferma che il legale della famiglia del piccolo, l’avvocato Francesco Petruzzi, “ha formalmente accettato la proposta transattiva” siglando “la conclusione di una complessa vicenda.