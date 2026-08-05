Torino, auto finisce nel Po dopo un inseguimento con la polizia: c’è un fermato

È finita nel Po al termine di un inseguimento con la polizia l’auto ritrovata in acqua nei pressi di ponte Umberto I a Torino. Un uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine mentre gli altri tre occupanti risultano al momento irreperibili e si ritiene che si siano allontanati. Sono in corso le ricerche e gli accertamenti per rintracciarli. Da quanto si apprende gli agenti avrebbero intimato l’alt al veicolo sul quale erano presenti 4 persone che sono fuggite ad alta velocità in direzione del Po, con una pattuglia che le inseguiva. La corsa si è conclusa nella zona del Parco del Valentino, in corrispondenza di una discesa priva di parapetti, dove la macchina è finita nel fiume. Al momento non è possibile stabilire se il veicolo sia precipitato accidentalmente a causa dell’elevata velocità oppure se vi sia stata un’altra dinamica. L’auto è stata recuperata dai vigili del fuoco.