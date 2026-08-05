Padova, sequestrati 33 mila litri di benzina di contrabbando: arrivavano dalla Polonia

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Padova hanno sottoposto a sequestro preventivo 33.000 litri di benzina di contrabbando provenienti dalla Polonia. Il carburante, falsamente dichiarato essere solvente, era su un autoarticolato che è stato anch’esso sequestrato. Denunciato il conducente che rischia ora una condanna fino a cinque anni di reclusione oltre alla multa da 31 mila a 156 mila euro, mentre l’accisa evasa sul carico è stata stimata in oltre 15 mila euro.

Il mezzo, proveniente dalla Polonia, dopo aver fatto ingresso in Italia dal valico di Tarvisio è stato intercettato per un controllo di routine dai finanzieri del Gruppo di Padova, con l’ausilio della Polizia Stradale di Padova e Venezia. Il conducente è di nazionalità ungherese.