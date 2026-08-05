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mercoledì 5 agosto 2026

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Napoli, 12enne accoltellato nel rione Conocal: si cerca un ragazzo della stessa età

Napoli, 12enne accoltellato nel rione Conocal: si cerca un ragazzo della stessa età
Foto di archivio Marco Alpozzi/LaPresse
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Il giovane, ferito all’addome, è ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita

Un ragazzo di 12 anni sarebbe stato accoltellato martedì sera da un coetaneo a Napoli e si trova ricoverato nell’ospedale Villa Betania. La vittima ha riportato due ferite da arma da taglio all’addome, è sotto osservazione dei sanitari ma non è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione Ponticelli, intervenuti in ospedale, il giovane avrebbe litigato con un altro ragazzino della sua età intorno alle 23 nel rione Conocal, a via del Flauto Magico. Sono in corso indagini per accertare la dinamica e risalire all’autore del gesto. 

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