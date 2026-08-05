Milano, incendio in via Macchi. Una testimone: “Ho sentito un grosso botto”

Sei auto in sosta sono andate a fuoco questa mattina, 5 agosto, in via Macchi a Milano. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno evacuato a titolo precauzionale ospiti e personale di un albergo nelle immediate vicinanze durante le operazioni di soccorso. “Ho sentito un grosso botto”, ha raccontato una testimone che ha aggiunto: “Ho tirato giù le tapparelle perché temevo esplodessero le finestre”. Non si registrano feriti e le fiamme sono state domate dopo circa 2 ore. Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause dell’incendio.