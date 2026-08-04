Terremoto a Pisa, la scossa di magnitudo 4.3 avvertita anche a Lucca e Livorno

In Toscana un terremoto di magnitudo 4.3 oggi si è verificato alle 10.15 con epicentro Pisa. La scossa è stata sentita distintamente a Lucca, in Versilia, a Pisa e nella provincia di Livorno, destando preoccupazione tra la popolazione. Al momento non si hanno notizie di danni ma le verifiche sono in corso in questi minuti.

La scossa è stata registrata dalla Sala sismica Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, d Roma. L’epicentro ha una profondità di 8 chilometri ed è stato registrato a 7 chilometri a ovest di Pisa.

A seguito dell’evento sismico di magnitudo 4.3 registrato vicino Pisa alle 10.15 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione ma, dalle prime verifiche effettuate in seguito all’evento, non risulterebbero danni a persone o cose.