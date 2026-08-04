Caldo torrido da record, giovedì 6 agosto tutta l’Italia in bollino rosso

Tutta l’Italia in bollino rosso a causa del caldo torrido. L’ondata di calore da record che sta attraversando l’Europa non sembra avere raggiunto ancora il suo picco. Come si legge sul bollettino diffuso dal ministero della Salute, infatti, per giovedì 6 agosto tutte le 27 città monitorate sono contrassegnate dal bollino rosso. Si tratta di Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Per quanto riguarda mercoledì 5 agosto, invece, confermati i 25 bollini rossi ad esclusione di Messina e Reggio Calabria che saranno ancora contrassegnate dal bollino arancione.
Le previsioni fino a domenica 9 agosto
Queste le previsioni per i prossimi giorni in Italia, secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.
- Mercoledì 5 agosto – Al Nord rovesci e locali temporali da metà giornata sui settori alpini e prealpini, che andranno a interessare con particolare intensità il Trentino-Alto Adige; i fenomeni sono previsti in dissolvimento serale mentre sui restanti settori ampio soleggiamento. Al Centro e sulla Sardegna cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni; durante le ore più calde del giorno è previsto un aumento della nuvolosità cumuliforme a carattere diurno, con associati rovesci e temporali lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne della Sardegna. Al Sud e sulla Sicilia cielo sereno o poco nuvoloso; nelle ore centrali della giornata addensamenti cumuliformi sui settori appenninici daranno luogo a rovesci e locali temporali, interessando con particolare diffusione la Basilicata.Temperature minime generalmente stazionarie se non sulla Valle d’Aosta e Sardegna dove risulteranno in leggero calo. Massime in aumento su Valle d’Aosta e il Piemonte; in calo sull’Appennino centrale e Sardegna; stazionarie altrove. Venti moderati di maestrale sulle coste nord-occidentali della Sardegna; generalmente deboli e variabili, con locali rinforzi associati all’attività temporalesca laddove presente. Mari: da quasi calmi a poco mossi i bacini orientali; da poco mossi a mossi i restanti bacini ad eccezione del Tirreno centro-meridionale orientale che sarà calmo.
- Giovedì 6 agosto – Cielo sereno ma con sviluppo di nuvolosità cumuliforme ad evoluzione diurna nelle ore centrali del giorno, accompagnata da rovesci o locali temporali lungo l’arco alpino; nel pomeriggio tali fenomeni interesseranno anche i rilievi di Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna orientale, per poi andare incontro a una rapida attenuazione serale, fatta eccezione per l’arco alpino dove persisteranno residui fenomeni.
- Venerdì 7 agosto – Cielo sereno ma con sviluppo di nuvolosità cumuliforme ad evoluzione diurna nelle ore centrali del giorno, accompagnata da rovesci o locali temporali lungo l’arco alpino e che nelle ore serali si estenderanno anche alle aree pianeggianti delle regioni settentrionali; nel pomeriggio tali fenomeni interesseranno localmente anche i rilievi appenninici centro-meridionali, per poi andare incontro a una rapida attenuazione serale, fatta eccezione per l’arco alpino dove persisteranno residui fenomeni.
- Sabato 8 e domenica 9 agosto – La giornata di sabato inizierà con un cielo sereno che poi nelle ore centrali subirà un annuvolamento a carattere diurno e che porterà diffusi rovesci sui settori alpini, prealpini e lungo la dorsale appenninica; nel secondo giorno stesso copione ma con fenomeni meno intensi.