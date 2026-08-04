Caldo torrido da record, giovedì 6 agosto tutta l’Italia in bollino rosso

Tutta l’Italia in bollino rosso a causa del caldo torrido. L’ondata di calore da record che sta attraversando l’Europa non sembra avere raggiunto ancora il suo picco. Come si legge sul bollettino diffuso dal ministero della Salute, infatti, per giovedì 6 agosto tutte le 27 città monitorate sono contrassegnate dal bollino rosso. Si tratta di Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Per quanto riguarda mercoledì 5 agosto, invece, confermati i 25 bollini rossi ad esclusione di Messina e Reggio Calabria che saranno ancora contrassegnate dal bollino arancione.

Le previsioni fino a domenica 9 agosto

Queste le previsioni per i prossimi giorni in Italia, secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.