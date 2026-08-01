Turismo, controlli sul lavoro in tutta Italia: irregolarità nel 63% delle strutture ricettive

Si è conclusa la campagna straordinaria di vigilanza nel settore turistico-alberghiero del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro volta al contrasto del lavoro sommerso, alla tutela dei lavoratori e alla verifica del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’attività ha interessato tutto il territorio nazionale nel periodo giugno-luglio 2026. Controllate 785 aziende, delle quali 486 sono risultate irregolari, pari al 63,53% del totale delle imprese verificate. Gli accertamenti hanno interessato complessivamente 3.825 lavoratori, tra cui 900 extracomunitari e 84 minori. Riscontrate 751 posizioni lavorative irregolari, corrispondenti al 19,63% dei lavoratori controllati.