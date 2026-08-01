Crollo a Messina, recuperato un corpo tra le macerie: i morti salgono a tre

Sale a tre il bilancio accertato delle vittime nel crollo dell’edificio avvenuto giovedì a Messina in località ‘Pistunina’. E’ stato recuperato senza vita il corpo di una delle almeno 4 persone ancora rimaste intrappolate nelle macerie. Lo fa sapere il Procuratore di Messina, Antonio D’Amato, in una nota con cui informa che “proseguono incessantemente” le operazioni di ricerca condotte dai vigili del fuoco e dai carabinieri del comando provinciale.

Indagate tre persone dalla Procura

Sono indagate per disastro colposo e omicidio colposo plurimo tre persone. La Procura di Messina ha notificato l’avviso a comparire per i legali rappresentanti delle due ditte che stavano lavorando al piano terra della palazzina crollata giovedì pomeriggio a Messina in cui sono morte 3 persone e altre 3 sono ancora disperse sotto le macerie. Nei prossimi giorni il Procuratore, Antonio D’Amato, interrogherà i tre indagati.