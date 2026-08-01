A1, scontro all’alba tra camion e tre auto: 4 feriti, lunghe code

Scontro fra un mezzo pesante e tre auto sabato mattina poco dopo l’alba sull’A1 all’altezza del chilometro 366 tra Valdarno e Monte San Savino in direzione Roma. L’incidente, che ha provocato lunghe code risolte a partire dalle 9.30-10 del mattino come fa sapere Autostrade per l’Italia, ha causato 4 feriti: si tratta di un uomo, due donne e un minore che sono stati trasferiti in ospedale ad Arezzo. Al momento il traffico è tornato regolare e le corsie sono tutte aperte.

Sull’A22 traffico rallentato per 160 km da Brennero ad Affi

Centosessanta chilometri a passo d’uomo sulla corsia sud dell’Autostrada del Brennero. E’ l’effetto del primo assaggio dell’esodo estivo per cui A22 ha messo in atto un piano ad hoc: niente cantieri stradali diurni, pagamenti intelligenti alle barriere e servizio viabilità potenziato attivo 24 ore su 24. Al momento le situazioni di maggiore criticità sono tra il confine di Stato e Vipiteno, tra Chiusa e Affi-lago di Garda e tra Carpi e l’allacciamento con l’Autostrada del sole. In direzione nord, si registra un lungo serpentone tra Verona Nord ed Egna-Ora.