Brescia, Gdf e polizia sequestrano un locale per prostituzione

Più di 50 uomini della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza sono impiegati in un’operazione di Polizia Giudiziaria volta a dare esecuzione, tra le province di Brescia, Mantova, Verona e Alessandria, a 2 ordinanze di applicazione delle misure cautelari degli arresti domiciliari e a 7 obblighi di presentazione alla Polizia Giudiziaria nei confronti di 9 persone indagate, a vario titolo, per aver promosso, costituito e partecipato a un’associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di una casa di prostituzione e al reclutamento, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione di donne presso un locale di Lonato del Garda, nel vresciano, posto sotto sequestro.

Le indagini avrebbero permesso di scoprire un’attività imprenditoriale mascherata da due fittizi enti non commerciali, utilizzati per auto riciclare il profitto dell’attività illecita, generato nel periodo 2021-2024. Alla luce degli elementi emersi e del pericolo di reiterazione del reato – dimostrato dalla circostanza che nonostante gli indagati fossero stati invitati a rendere interrogatorio preventivo, anche indagati per truffa ai danni dello Stato e omessa dichiarazione ai fini II.DD. e IVA, hanno continuato a portare avanti l’attività di sfruttamento della prostituzione, limitandosi a modificare la ragione sociale del locale – l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto necessario l’adozione delle indicate misure cautelari personali e patrimoniali per disarticolare, di fatto, l’associazione per delinquere costituita.