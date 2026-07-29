Delitto di Garlasco, sanzionati alcuni programmi tv: “Lesa la dignità mostrando il cadavere”

Dopo una primavera in cui il delitto di Garlasco e la nuova inchiesta a esso relativa hanno monopolizzato la tv italiana, il Garante della Privacy ha sanzionato con circa 60mila euro complessivi le trasmissioni Mediaset ‘Le Iene’ e ‘Zona Bianca’, ordinando la rimozione di alcune “immagini” da servizi sull’omicidio per aver mostrato in chiaro la “copiosa presenza di sangue sulle scale e il corpo” di Chiara Poggi e alcuni dettagli della “gamba del cadavere” della 26enne, uccisa il 13 agosto 2007 in cui erano presenti “una ferita e dei lividi”.

Il provvedimento nasce da un reclamo della famiglia Poggi, assistita dall’avvocato Vinicio Longo. Secondo il Garante, le immagini non risulterebbero giustificate o necessarie “sotto il profilo dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”; la loro diffusione ha realizzato “una grave violazione della dignità della vittima e della sua famiglia“. Esiste il “diritto dei familiari a richiedere la cancellazione” e “l’obbligo” di “cancellare” perché le immagini sono state pubblicate “illecitamente”, si legge nel provvedimento. Il Garante ha ordinato la rimozione e vietato la futura “diffusione” dei secondi relativi alle “macchie di sangue e di parti del corpo della vittima” per ‘Le Iene’ (sanzionate con circa 50mila euro) e di quelli “raffiguranti la gamba del cadavere” per quanto riguarda ‘Zona Bianca’.