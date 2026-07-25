No Tav, assalto ai cantieri: a Salbertrand lancio di lacrimogeni da parte degli agenti schierati

Lacrimogeni nel corso della marcia indetta dai No Tav in Val di Susa, denominata ‘la marcia verso i cantieri della devastazione’, partita dal Festival Alta Felicità a Venaus e diretta al cantiere di Salbertrand. Il corteo, che secondo gli organizzatori vede la partecipazione di 20mila persone, è arrivato nei pressi del cantiere Salbertrand dove i manifestanti hanno attuato quello che definiscono ‘battitura’ a cui è seguito il lancio di lacrimogeni da parte degli agenti schierati. Gruppi di manifestanti hanno raggiunto anche Chiomonte e San Didero.

Salvini: “No Tav? Inaccettabile, ecco frutti avvelenati della sinistra“

“Inaccettabile. Ecco i frutti avvelenati e violenti di una sinistra che da troppo tempo alimenta odio e delegittimazione contro le Forze dell’Ordine e chi indossa una divisa. Piena solidarietà agli agenti”. Lo scrive su X il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, commentando le tensioni alla marcia indetta dai No Tav in Val di Susa.

Renzi: “Criminali che devono pagare, solidarietà a forze dell’ordine“

“I No Tav che hanno assalito i cantieri e bruciato due camionette dei carabinieri sono dei criminali che devono pagare. Solidarietà alle forze dell’ordine, ai viaggiatori costretti a disagi vergognosi e ai cittadini della Val di Susa”. Lo scrive su X il leader di Italia viva, Matteo Renzi.

Chiusa l’A32 Torino-Bardonecchia tra Susa e Oulx Ovest

È stata chiusa al traffico l’autostrada A32 Torino-Bardonecchia in direzione Bardonecchia, nel tratto compreso tra gli svincoli di Susa e Oulx Ovest. La chiusura è stata disposta per motivi di ordine pubblico. La misura si inserisce nel contesto delle proteste in corso in Val di Susa legate al movimento No Tav. Sono in corso le verifiche e le operazioni delle forze dell’ordine per la gestione della situazione e il ripristino della viabilità.

Manifestanti su binari: possibili ritardi di oltre un’ora dei treni Alta Velocità

A causa degli scontri tra i manifestanti No Tav e le forze dell’ordine presso il cantiere dell’Alta Velocità di Chiomonte, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Bussoleno e Borgone Susa per la presenza di manifestanti sui binari. Lo comunica Fs. I treni Alta Velocità e Regionali possono registrare ritardi. Alcuni convogli dell’Alta Velocità potranno subire un aumento dei tempi di percorrenza superiore ai 60 minuti. Sono in corso gli interventi per consentire la ripresa della circolazione in sicurezza.

Due camionette dei carabinieri incendiate

Due mezzi del Reggimento Lombardia dei carabinieri sarebbero stati colpiti da bottiglie incendiarie e completamente distrutti dalle fiamme. Lo riferiscono fonti presenti sul posto. L’episodio si sarebbe verificato nell’ambito delle tensioni in Val di Susa, dove nel pomeriggio sono in corso proteste legate al movimento No Tav. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.