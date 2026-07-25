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sabato 25 luglio 2026

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Giornalista ucciso a Eboli, fermato il presunto responsabile dell’omicidio

Giornalista ucciso a Eboli, fermato il presunto responsabile dell’omicidio
Luigi Esposito su un campo di calcio, sport di cui si occupava per una delle testate con cui collaborava. (Foto da profilo Instagram, @espositoluca75)
Redazione
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L’uomo era nascosto in un casolare abbandonato. I carabinieri lo hanno rintracciato nella notte

È stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell’omicidio di Luigi Esposito, giornalista pubblicista di 53 anni. L’arrestato, individuato nella notte a seguito delle indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, era nascosto all’interno di un casolare abbandonato. L’intervento dei carabinieri è avvenuto con il supporto del Reparto indagini tecniche del ROS e dello Squadrone Cacciatori di Puglia.

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