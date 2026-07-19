Eboli, trovato il cadavere carbonizzato del giornalista sportivo Luigi Esposito

Il cadavere carbonizzato di Luigi Esposito, giornalista sportivo, è stato trovato a Eboli, in provincia di Salerno. La scoperta è avvenuta durante le operazioni di spegnimento di un incendio. Dai primi accertamenti dei carabinieri emergerebbe l’ipotesi di un omicidio. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto in un terreno agricolo in prossimità della strada statale 7 bis e di via Contrada Bivio Cioffi. Al suo attivo aveva collaborazioni con diverse testate, tra cui Tuttomercatoweb.com, che ha pubblicato una nota di cordoglio: “Appreso della tragica scomparsa del collega Luigi Esposito, l’editore, la direzione e la redazione di Tuttomercatoweb è vicina alla famiglia per il grave lutto che l’ha colpita in queste ultime ore“. Luigi Esposito era solito firmare i suoi articoli col nome Luca.

“La notizia della scomparsa di Luca Esposito ci lascia sconvolti e addolorati, ma soprattutto increduli rispetto all’orribile esecuzione di cui è stato vittima. Luca è stato per noi un prezioso collaboratore come opinionista, certamente scomodo ma mai banale e soprattutto sempre coraggioso nel difendere le sue opinioni sul mondo del calcio. In questo momento difficile ci stringiamo alla famiglia che vive un dolore cosi terribile e speriamo che le forze dell’ordine possano fare piena luce su una tragedia che suscita forte preoccupazione nell’opinione pubblica, assicurando i responsabili alla giustizia”. Lo scrive Pierluigi Melillo, direttore di OttoChannel, testata con cui collaborava Luigi (Luca) Esposito.

“Esprimo sconcerto e cordoglio per l’omicidio del giornalista Luigi Esposito, detto Luca. Attendiamo lo sviluppo delle indagini per capire il contesto in cui è avvenuta la brutale uccisione del collega”. Così il presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, su quanto avvenuto a Eboli.