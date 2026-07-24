Esodo estivo da bollino rosso sulle strade: scatta il piano Anas

Comincia il primo grande fine settimana di partenze e scatta il piano esodo estivo: in vista dell’aumento dei flussi veicolari, Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri.
Da oggi e fino al 7 settembre – fa sapere Anas – saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi (1.414).
27 milioni di veicoli sulle strade nel weekend
In base alle stime dell’Osservatorio mobilità stradale di Anas, da oggi sino a domenica 26 luglio sulle strade e autostrade della società del Gruppo Fs ci saranno oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli. Lungo la rete Anas per l’ultimo fine settimana di luglio è atteso traffico in costante aumento. Viabilità Italia prevede bollino rosso oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio: oggi pomeriggio e sabato mattina per gli spostamenti in crescita dai grandi centri urbani per le prime partenze e per weekend brevi verso le località di villeggiatura e di mare, domenica pomeriggio per i rientri verso le grandi città.
Gemme (ad Anas): “Impegnati a garantire circolazione fluida”
“Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole a tutti gli utenti nonostante i grandi flussi di traffico – ha spiegato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme -, come previsto dal nostro piano esodo sono operativi 2.500 tra personale tecnico e di esercizio oltre al personale delle sale operative territoriali e della Sala situazioni nazionale, per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h 24. Con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le forze dell’ordine da sempre siamo in prima linea per tutelare la sicurezza stradale dei cittadini lungo la rete. Con il nostro lavoro – sottolinea l’Ad Gemme – vogliamo assicurare a chi si mette in viaggio vacanze serene. Con la raccomandazione per tutti e senza eccezioni di avere sempre comportamenti corretti alla guida come ricordiamo nella nostra campagna di comunicazione con il nostro spot: ‘Quando sei alla guida tutto può aspettare’”. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi dalle ore 16 alle 22, sabato 25 luglio dalle 8 alle 16 e domenica 26 luglio dalle 7 alle 22.
Traffico: gli itinerari più congestionati
L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici:
- La A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ che attraversa Campania, Basilicata e Calabria;
- Le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria;
- Le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia;
- La strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna;
- La strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 Appia assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio;
- L’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia;
- Le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto);
- I raccordi autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine;
- La SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia
- La SS45 di Val Trebbia in Liguria
- La SS26 della Valle D’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto
- La SS 51 di Alemagna in Veneto.