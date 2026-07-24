Esodo estivo da bollino rosso sulle strade: scatta il piano Anas

Comincia il primo grande fine settimana di partenze e scatta il piano esodo estivo: in vista dell’aumento dei flussi veicolari, Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri.

Da oggi e fino al 7 settembre – fa sapere Anas – saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi (1.414).

27 milioni di veicoli sulle strade nel weekend

In base alle stime dell’Osservatorio mobilità stradale di Anas, da oggi sino a domenica 26 luglio sulle strade e autostrade della società del Gruppo Fs ci saranno oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli. Lungo la rete Anas per l’ultimo fine settimana di luglio è atteso traffico in costante aumento. Viabilità Italia prevede bollino rosso oggi pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio: oggi pomeriggio e sabato mattina per gli spostamenti in crescita dai grandi centri urbani per le prime partenze e per weekend brevi verso le località di villeggiatura e di mare, domenica pomeriggio per i rientri verso le grandi città.

Gemme (ad Anas): “Impegnati a garantire circolazione fluida”

“Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole a tutti gli utenti nonostante i grandi flussi di traffico – ha spiegato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme -, come previsto dal nostro piano esodo sono operativi 2.500 tra personale tecnico e di esercizio oltre al personale delle sale operative territoriali e della Sala situazioni nazionale, per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h 24. Con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le forze dell’ordine da sempre siamo in prima linea per tutelare la sicurezza stradale dei cittadini lungo la rete. Con il nostro lavoro – sottolinea l’Ad Gemme – vogliamo assicurare a chi si mette in viaggio vacanze serene. Con la raccomandazione per tutti e senza eccezioni di avere sempre comportamenti corretti alla guida come ricordiamo nella nostra campagna di comunicazione con il nostro spot: ‘Quando sei alla guida tutto può aspettare’”. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi dalle ore 16 alle 22, sabato 25 luglio dalle 8 alle 16 e domenica 26 luglio dalle 7 alle 22.

Traffico: gli itinerari più congestionati

L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici: