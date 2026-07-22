Controlli NAS sul pet food: sequestri per 1,7 milioni

Dal 23 marzo al 30 giugno 2026 i Nas hanno effettuato 275 ispezioni sul settore del pet food, riscontrando 58 irregolarità (21% dei controlli). Segnalate 56 persone, accertate 4 violazioni penali e contestate 88 violazioni amministrative, con sanzioni per 129.773 euro. Sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti, bloccate 200.790 confezioni di pet food, sequestrati 15 medicinali veterinari e sospese 2 attività produttive. Il valore complessivo dei sequestri e delle sospensioni ammonta a circa 1,7 milioni di euro; le irregolarità hanno riguardato soprattutto etichettatura, carenze igienico-sanitarie, autocontrollo, gestione dei SOA e frodi alimentari.