SuperEnalotto, jackpot da 197 milioni: ecco le 10 cose che si possono comprare con la vincita

Vola a 197milioni il jackpot del SuperEnalotto: chi si aggiudicherà la sestina vincente porta a casa un bottino che fa sognare, anche al netto della ‘tassa della fortuna’. Se venisse assegnata a un solo giocatore, la vincita entrerebbe immediatamente tra le più alte mai realizzate al SuperEnalotto, collocandosi alle spalle soltanto del jackpot da 371,1 milioni di euro distribuito nel febbraio 2023 e di quello da 209,1 milioni centrato a Lodi nell’agosto 2019. Ma quanto valgono davvero 197 milioni di euro? Per comprendere le dimensioni del jackpot – segnala Agimeg – non basta tradurlo in appartamenti, automobili o anni di stipendio. Con una somma del genere si potrebbe acquistare un’isola privata, creare una collezione di hypercar, attraversare il mondo migliaia di volte o trasformare un viaggio nello spazio in un regalo per decine di persone.
Cosa si può comprare con 197 milioni di euro?
Ecco 10 possibilità ‘fuori dall’ordinario’ che si possono comprare vincendo 197 milioni di euro al SuperEnalotto.
- Le ‘stelle’ del calcio della Spagna campione del mondo: per esempio si potrebbero infatti comprare contemporaneamente Rodri, capitano delle Furie Rosse e Pedri, la stella del Barcellona oppure Lamine Yamal.
- Chi preferisse un rifugio tropicale potrebbe puntare su Pitanguy Island, isola privata di circa 30 ettari nella Baia di Angra dos Reis, al largo di Rio de Janeiro. La proprietà è stata proposta sul mercato per 100 milioni di dollari e comprende tre spiagge private, una marina, una pista d’atterraggio lunga circa 400 metri e sei bungalow modernisti con nove suite.
- Un’altra possibilità sarebbe Burgess Island, isola privata di circa 42 ettari al largo della costa occidentale della Florida, proposta per 89 milioni di dollari. La proprietà comprende una residenza storica degli anni Venti, un campo da golf a nove buche, eliporto, campi sportivi, piscina, dependance e un museo dedicato alla storia dell’isola. In passato la villa avrebbe ospitato anche l’inventore Thomas Edison. Con 197 milioni di euro sarebbe possibile acquistare sia Burgess Island sia Santa Cristina, conservando ancora una parte consistente del jackpot.
- Per chi non volesse isolarsi completamente dal mondo, nel mercato immobiliare di lusso è stata proposta per 115 milioni di euro una proprietà affacciata sul mare nel complesso privato di Les Parcs de Saint-Tropez. La tenuta comprende otto camere con vista sul Mediterraneo, una piscina di circa 27 metri, spa, hammam, palestra, campo da tennis e oltre 800 metri quadrati di terrazze.
- Il Dassault Falcon 10X, aereo d’affari progettato per i collegamenti a lunghissimo raggio, ha un prezzo indicativo di circa 80 milioni di dollari. Il velivolo è stato progettato per collegare senza scalo città molto distanti e dispone di una cabina configurabile con zone notte, salotto e sala da pranzo. Con il valore del jackpot sarebbe teoricamente possibile acquistare due Falcon 10X, personalizzazioni escluse, conservando ancora diversi milioni. A quel punto, però, bisognerebbe affrontare anche i costi di equipaggio, hangar, manutenzione e carburante.
- La Bugatti Tourbillon, hypercar ibrida da 1.800 cavalli, ha un prezzo di partenza di 3,8 milioni di euro, tasse e personalizzazioni escluse. I 197 milioni rappresentano quindi il valore equivalente a circa 51 Bugatti Tourbillon, per una spesa teorica di 193,8 milioni di euro. Il modello sarà prodotto in appena 250 esemplari.
- Il celebre Christina O, yacht lungo oltre 99 metri trasformato da Aristotele Onassis in uno dei simboli del lusso internazionale, è stato proposto sul mercato per circa 70 milioni di sterline. A bordo sono passati Winston Churchill, John Fitzgerald Kennedy, Frank Sinatra, Elizabeth Taylor e Richard Burton. La nave dispone, tra le altre cose, di una piscina con fondo trasformabile in pista da ballo.
- Il valore equivalente a circa 300 biglietti per lo spazio. La tariffa annunciata per i nuovi posti sui voli suborbitali di Virgin Galactic è di 750.000 dollari a persona.
- Una crociera intorno al mondo della durata di 244 giorni, programmata per il 2027, è stata proposta con tariffe a partire da 107.799 dollari a persona. Il valore del jackpot permetterebbe teoricamente di regalare il viaggio a oltre 2.000 persone.
- Una megavilla con ascensore per automobili e sala per la vodka a Los Angeles è stata proposta per 99,9 milioni di dollari una delle residenze più eccentriche degli Stati Uniti. La proprietà dispone di un ascensore capace di trasportare sei automobili, una parete per l’arrampicata, una sala dedicata alla degustazione della vodka, un cinema privato, una piscina e numerosi spazi per ricevimenti e intrattenimento.
Tutti i confronti sono basati su prezzi di listino, richieste di vendita o tariffe rese pubbliche. Non comprendono imposte, commissioni, costi di trasferimento, personalizzazioni e spese di gestione. Alcune quantità rappresentano quindi equivalenze economiche teoriche, non acquisti immediatamente realizzabili. Eppure sognare di poter comprare una di queste cose non costa nulla.
I 197 milioni di euro rappresentano il valore lordo del jackpot. Sulle vincite del SuperEnalotto viene applicata una trattenuta del 20% sulla parte eccedente 500 euro. Quindi al vincitore resterebbe una vincita netta di 157.600.100 euro, mentre la trattenuta ammonterebbe a 39.399.900 euro. Il prelievo viene applicato direttamente al momento del pagamento. La somma netta ricevuta non deve essere nuovamente assoggettata all’Irpef o inserita nella dichiarazione dei redditi come reddito imponibile. Potrebbero invece essere tassati i rendimenti prodotti successivamente attraverso investimenti finanziari, immobiliari o imprenditoriali. Anche ragionando sul valore netto, il vincitore potrebbe acquistare Santa Cristina e conservare oltre 133 milioni di euro oppure permettersi il valore equivalente a circa 41 Bugatti Tourbillon.