Casoria, due accoltellati in due diversi episodi nel napoletano: sono feriti

Due episodi di violenza nella notte a Casoria, nel Napoletano, entrambi al vaglio dei carabinieri. Un 18enne napoletano, incensurato, è stato accompagnato verso mezzanotte e mezza al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini per aver riportato una ferita da taglio alla guancia destra e alla mano sinistra, oltre a un taglio all’orecchio destro. Per lui i medici hanno stabilito una prognosi di 10 giorni. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Pattuglia Mobile di Zona (PMZ) Centro, ancora in fase di verifica, il 18enne sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio situato tra Napoli e Casoria. Al momento non sono state fornite indicazioni più precise sul luogo dell’accaduto. Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica dell’aggressione e identificare i responsabili. Sempre a Casoria, nella stessa fascia oraria, si è verificato un secondo episodio.

Un 37enne colpito all’addome

Un 37enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato ferito all’addome con un coltello. L’aggressione è avvenuta in via Giovanni Pascoli, all’angolo con via Nuova detta Casoria. Secondo quanto ricostruito finora, a colpire l’uomo sarebbe stato un gruppo di giovani. La vittima è stata inizialmente soccorsa e trasferita all’Ospedale del Mare, per poi essere condotta al II Policlinico, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, impegnati negli accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili. Sono in corso le indagini per verificare se i due eventi possano essere collegati.