Caso Roggero, sequestro preventivo di 50mila euro dalla Procura su un conto in Tunisia del gioielliere

La Procura Generale di Torino “ha proceduto a richiedere (e ha ottenuto) il sequestro conservativo a garanzia delle spese di giustizia, della somma di 50.000 euro, oggetto di un bonifico disposto sul conto corrente del Comitato ‘#iostoconmarioroggero’ verso un conto corrente estero tunisino, intestato” a Mario Roggero e alla moglie Sandrone Mariangela, “in epoca precedente alla celebrazione del giudizio in appello”. È quanto si legge in una nota della Procura Generale di Torino, a firma della pg Lucia Musti, in merito alla “vicenda indicata genericamente in ‘risarcimento danni’”

Nella nota la procura generale di Torino ricorda che “la Corte d’Assise di Asti, con sentenza confermata sul punto in appello, ha condannato, come sempre avviene in casi simili, Roggero Mario al pagamento di una provvisionale pari a complessivi Euro 480.000 a favore di 14 prossimi congiunti dei due rapinatori persone offese del delitto di omicidio nonché del terzo rapinatore, persona offesa di tentato omicidio, demandando a separato giudizio civile la quantificazione definitiva dei danni”.

Moglie e figlie di Roggero nel carcere di Bollate: “E’ tranquillo”

Questa mattina, nel carcere di Bollate, la visita della moglie e delle figlie di Mario Roggero, il gioielliere al terzo giorno di reclusione per la condanna a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori in fuga dal suo negozio e averne ferito un terzo. La famiglia del 72enne è arrivata a Bollate poco dopo le 10 di questa mattina. “Mario sta bene, è tutto a posto e siamo tranquilli. L’ho trovato tranquillo, mi ha fatto una buona impressione, sta bene compatibilmente con l’ambiente”. Lo ha detto Mariangela Sandrone, moglie di Mario Roggero all’uscita dal carcere di Bollate dove oggi si è recata a trovare per quattro ore e mezza il marito, detenuto da venerdì scorso. La donna, accompagnata dalle quattro figlie, è rimasta sorpresa della solidarietà arrivata questa mattina dal patron di Tesla Elon Musk, che ha dedicato un post su X per il gioielliere di Grinzane Cavour. “Addirittura?”, ha commentato la donna prima di salire in macchina e andarsene.

Qualche istante di concitazione all’uscita dal carcere di Bollate per la famiglia di Mario Roggero. Mentre la moglie del gioielliere, Mariangela Sandrone, stava rispondendo ai cronisti che l’avevano avvicinata, le figlie della donna l’hanno accompagnata alla macchina cercando di scansare giornalisti, fotografi e operatori tv. “Ora basta, un po’ di rispetto, è più che sufficiente visto che travisate le parole”, ha detto una delle figlie.

Salvini: “Ci siamo abbracciati”

“Ci siamo abbracciati” con Mario Roggero, “perché dopo 72 anni di vita da uomo libero e 50 anni di lavoro, alzandosi presto per andare in negozio, dormire un sabato e una domenica fra i più caldi d’estate con un compagno di cella alle porte di Milano è qualcosa che richiede forza, equilibrio e fiducia”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Radio. “Dire che Mario Roggero abbia anche deciso dove andare a soggiornare mi sembra veramente demenziale”, ha aggiunto rispondendo alla domanda sui dubbi di chi ha definito raccomandato il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi, visto che è in un carcere all’avanguardia come Bollate (Milano).