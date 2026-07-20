Caso Roggero, la moglie: "Mario sta bene compatibilmente con ambiente"

“Mario sta bene, è tutto apposto e siamo tranquilli. L’ho trovato tranquillo, mi ha fatto una buona impressione, sta bene compatibilmente con l’ambiente”. Lo ha detto Mariangela Sandrone, moglie di Mario Roggero all’uscita dal carcere di Bollate dove oggi si è recata a trovare per quattro ore e mezza il marito detenuto da venerdì scorso. La donna, accompagnata dalle quattro figlie, è rimasta sorpresa della solidarietà arrivata questa mattina dal patron di Tesla Elon Musk, che questa mattina ha dedicato un post su X per il gioielliere di Grinzane Cavour: “Addirittura?”, ha commentato la donna prima di salire in macchina e andarsene.