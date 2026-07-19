Milano, maxi controlli dei carabinieri: un arresto e 13 denunce

Controlli straordinari del territorio da parte dei carabinieri del comando provinciale di Milano. Il bilancio è di un arresto e 13 denunce, tra cui quella di un 17enne trovato in possesso di cocaina. Quasi 500 le persone controllate. Gli interventi mirati soprattutto a contrastare i fenomeni di criminalità giovanile, il degrado urbano, lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti.

Identificazioni e denunce

In particolare, il 4 luglio in piazza XXV Aprile e corso Como i militari della compagnia Duomo, con il supporto di reparti specializzati dell’Arma, hanno proceduto all’identificazione di 141 persone. Sono stati denunciati in stato di libertà due ragazzi di 20 e 23 anni per porto di oggetti atti a offendere, un 25enne per falsità materiale, un 41enne per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale. Sono state inoltre segnalate come assuntori di sostanze stupefacenti due persone: un 18enne e un 20enne. Il 15 luglio a Gorgonzola, Gessate e Bellinzago Lombardo la compagnia di Pioltello ha condotto un servizio straordinario che ha portato all’arresto di un 26enne per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi.

Due giorni dopo, il 17 luglio, i controlli si sono concentrati a Milano, nelle aree di piazza XXIV Maggio, Darsena e Navigli, dove i militari della compagnia Milano Porta Magenta hanno identificato 107 persone. Un 17enne italiano è stato denunciato a piede libero dopo essere stato trovato in possesso di 8 grammi di cocaina. Altre tre persone – due cittadini tunisini di 27 e 24 anni e un 19enne italiano – sono state infine segnalate alla prefettura per detenzione di hashish a uso personale. Il 18 luglio a Pioltello, all’interno del quartiere satellite e di piazza Garibaldi, i carabinieri della compagnia di Pioltello hanno controllato 69 persone, di cui 5 minori.