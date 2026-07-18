Massa-Carrara, frana in montagna: scalatore precipita per 35 metri

Una frana in montagna, uno scalatore che precipita per 35 metri e, miracolosamente, rimane solo ferito. È successo sabato mattina nei pressi di via Edro, sul lato nord del Pizzo d’Uccello, in provincia di Massa-Carrara.

Al momento della frana sul luogo si trovavano due scalatori. Uno dei due è precipitato per circa 35 metri ma è rimasto vigile e cosciente, tanto che la centrale 118, avvisata da altre persone, è restata sempre in contatto telefonico con lui direttamente. Si tratta di un giovane di 28 anni. Per il recupero è stato attivato l’elisoccorso Pegaso, la cui partenza però è in dubbio a causa del cielo nuvoloso. I soccorritori stanno cercando di arrivare nel punto dell’incidente anche via terra ma in questo caso le operazioni potrebbero essere molto più lunghe e complesse. Intervenuti anche gli operatori del soccorso alpino.