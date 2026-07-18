Folgorato al luna park, martedì l’autopsia sul 15enne

Verrà eseguita il prossimo martedì pomeriggio l’autopsia sul corpo di Alessio Colletti, il ragazzo di 15 anni morto folgorato da una scarica elettrica mentre giocava in una delle attrazioni del luna park di Spotorno, in provincia di Savona. Intanto si va verso l’iscrizione nel registro degli indagati del titolare della giostra, atto dovuto per consentire a tutte le parti di procedere alla nomina di consulenti che partecipino agli atti non ripetibili della fase di indagine.

Ci sarà nei prossimi giorni anche l’incarico per una perizia elettrotecnica che servirà a chiarire il contesto dell’accaduto ed eventuali malfunzionamenti che, se riscontrati, potrebbero contribuire a chiarire il quadro insieme a possibili sopralluoghi di verifica e se necessario a misurazioni strumentali. Il luna park estivo di Spotorno sorge su un’area demaniale ed è risultato in regola con le autorizzazioni comunali all’esercizio previste per questo genere di attività, che vengono rilasciate annualmente.