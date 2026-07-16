Mario Roggero, Nordio avvia istruttoria per la grazia

Svolta sul caso di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Grinzane Cavour (Cuneo) condannato ieri in via definitiva a 14 anni e nove mesi per omicidio volontario e tentato omicidio e che oggi si è costituito in carcere a Fossano. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha infatti avviato l’istruttoria finalizzata alla concessione della grazia all’uomo, che aveva ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l’assalto al suo negozio del 28 aprile 2021. È quanto fa sapere Via Arenula.

Molinari (Lega): “Raccolta firme tra parlamentari per grazia a Roggero”

“Sappiamo che nel nostro ordinamento esiste uno strumento che è quello della grazia e, quindi, raccogliamo la proposta del nostro segretario Matteo Salvini e ringraziamo i partiti alleati del centrodestra che hanno aderito a questa iniziativa. E siamo qui ad annunciare che la nostra intenzione è quella di avviare una raccolta firme tra i parlamentari, a partire dal centrodestra ma evidentemente aperta a tutti, per sollecitare il ministro della Giustizia ad avviare un’istruttoria per richiedere la grazia a Mario Roggero”. Lo ha detto il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, intervenendo in Aula.

Salvini: “Estendere ancora di più perimetro legittima difesa”

“Già la norma sulla legittima difesa che la Lega volle e che fu approvata ha evitato processi, carcere, problemi e sofferenza a tanti cittadini perbene. Però il caso di Mario Roggero ci dice che dobbiamo estendere ancora di più il concetto e il perimetro della legittima difesa”. Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della presentazione e inaugurazione del progetto di realizzazione di nuove banchine del porto di Bari. “La proposta che abbiamo approvato in Consiglio dei ministri di evitare il risarcimento danni ai parenti dei rapinatori colpiti durante un furto va nella direzione giusta”, ha aggiunto, “però la cosa più immediata: non è possibile avere un padre, un marito e un nonno che invece di stare con i nipotini da stanotte sta in galera, perché in galera ci devono stare i delinquenti veri, non quelli che si difendono a fronte di un’aggressione”.