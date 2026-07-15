Vongole illegali dal Portogallo, sequestrate oltre 15 tonnellate nel Ferrarese

La Guardia di Finanza di Ferrara ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un indagato accusato di trasferimento fraudolento di valori e omessa comunicazione di variazioni patrimoniali. Secondo l’inchiesta della Procura di Ferrara, l’uomo avrebbe intestato società a prestanome per sottrarle a sequestri patrimoniali e omesso di dichiarare investimenti immobiliari superiori a un milione di euro. Le indagini hanno inoltre fatto emergere un traffico di ingenti quantitativi di vongole importate illegalmente dal Portogallo, prive di tracciabilità e trasportate in violazione delle norme sanitarie, poi commercializzate come prodotto italiano. Nel corso dell’operazione sono state sequestrate oltre 15 tonnellate di vongole ritenute potenzialmente pericolose per la salute dei consumatori.