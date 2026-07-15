Eav, neo Ad Diamantini: "Al lavoro per ammodernare servizi"

“Sicuramente è un grande onore dirigere un’azienda che ha una storia incredibile. Servono delle scelte, delle decisioni che sicuramente potranno essere utili a quello che è il beneficio del servizio”. Così in un’intervista a LaPresse Pietro Diamantini, neo amministratore di Eav, Ente Autonomo Volturno. Quali sono le sfide da realizzare da qui alla fine del mandato? “Sicuramente dobbiamo ammodernare la flotta, dobbiamo ammodernare le stazioni, dobbiamo ammodernare i servizi tecnologici a bordo e a terra e creare dei servizi ancillari che possano rendere più gradevole l’esperienza di viaggio da casa fino al posto di lavoro – spiega Diamantini – La puntualità, la regolarità e la soddisfazione del cliente sono gli elementi che subito inizieremo a valorizzare per quanto riguarda le iniziative che verranno messe in campo in particolar modo per le linee vesuviane. Spero che presto si possa vedere un ramp-up di beneficio che anche dia soddisfazione ai clienti di questa iniziativa che verranno messe in campo”. Quanto al contributo dell’azienda nel trasporto dei crescenti flussi turistici che interessano la Campania e l’area di Napoli, “l’EAV si deve inserire in un sistema di mobilità efficiente. I clienti internazionali sono abituati ad avere degli standard molto elevati e noi dobbiamo fare in modo che anche EAV possa garantirglieli”.