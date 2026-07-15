Cuneo, attesa per sentenza Roggero: il video della sparatoria in cui il gioielliere uccise i rapinatori

Oggi, mercoledì 15 luglio, è attesa la sentenza della Corte di Cassazione sul caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, nel Cuneese, condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l’assalto al suo negozio del 28 aprile 2021. I giudici della Suprema Corte dovranno pronunciarsi sul ricorso contro la sentenza d’appello che ha ridotto la pena da 17 anni, inflitta in primo grado, a 14 anni e 9 mesi di reclusione, confermando però la responsabilità dell’imputato per omicidio volontario e tentato omicidio. Le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, acquisite agli atti del processo, ricostruiscono l’intera sequenza.