Chieti, esplosione in una fabbrica: un morto e un ferito

Tragedia sul lavoro a Chieti: un’esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 a Casalbordino, alla Sabino Esplodenti, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari.

Nell’esplosione un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito. Secondo le prime informazioni, la deflagrazione avrebbe interessato un vascone all’interno del sito produttivo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118, anche con l’elisoccorso, e le forze dell’ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Lo stabilimento Esplodenti Sabino è di proprietà della multinazionale Arca Defense Italy. Nel settembre 2023 un’altra esplosione causò la morte di tre operai, mentre altri tre lavoratori persero la vita in un incidente avvenuto nel dicembre 2020. Con la vittima di oggi, il bilancio sale a sette morti negli ultimi sei anni. Negli ultimi mesi Arca Defense Italy aveva avviato l’iter autorizzativo per nuove attività produttive nel sito, attualmente all’esame degli organismi regionali.