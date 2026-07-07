Tensione al corteo per la sicurezza a Genova, tre cronisti aggrediti

Tre giornalisti aggrediti fisicamente, spintonati, tra insulti, botte per rompere l’attrezzatura ad un fotoreporter e un cellulare rubato ad un cronista, dentro il quale c’erano le riprese. È il bilancio della manifestazione di lunedì sera nel quartiere di Sestri Ponente a Genova, corteo organizzato per la sicurezza con in testa anche esponenti istituzionali del centrodestra genovese e ligure. E al centro un gruppo di facinorosi con lo sguardo puntato alle telecamere e ai cellulari dei giornalisti presenti che per lavoro stavano riprendendo i momenti di tensione quando il gruppo ha incontrato la contromanifestazione di Anpi e Centro sinistra in piazza Baracca. È scivolata in momenti tesissimi la serata di ieri, che sulla carta doveva ospitare una fiaccolata organizzata via social dal gruppo ‘Genova Insicura’ cui hanno aderito comitati e cittadini, presenti di alcune centinaia.

Il clima si accende all’incontro con la contromanifestazione dell’Anpi

La dimostrazione ha avuto come risposta una contromanifestazione organizzata da Anpi e centrosinistra, con momenti di tensione all’incontro tra i due gruppi di manifestanti. Ma è contro i giornalisti presenti che si è accesa la violenza da parte di alcuni partecipanti al corteo per la sicurezza che hanno aggredito alcuni cronisti. Immediata la reazione di Associazione, Ordine e Gruppo Cronisti: “Questa sera, nel quartiere genovese di Sestri Ponente, i cronisti che stavano seguendo una manifestazione organizzata da ‘Genova Insicura’ sono stati aggrediti sia fisicamente che verbalmente e un collega è stato derubato del telefono cellulare. Il momento di maggiore tensione si è verificato quando il corteo si è avvicinato al contropresidio, organizzato da Anpi e altre sigle, in risposta alla manifestazione. Associazione Ligure dei Giornalisti, Ordine Ligure dei Giornalisti e Gruppo Cronisti Liguri esprimono totale solidarietà ai colleghi e auspicano che i responsabili di tali violenze vengano immediatamente identificati e che le istituzioni e la politica tutta prendano in maniera immediata e netta le distanze e condannino quanto accaduto”, si legge in una nota condivisa dagli organismi di categoria che rappresentano i giornalisti della Liguria.