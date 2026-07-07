Sanremo, donna trovata morta in casa: fermato il figlio di 21 anni

Il ragazzo, che aveva dato l’allarme, è stato ascoltato per 10 ore dagli inquirenti

E’ in stato di fermo il figlio 21enne della donna milanese di 59 anni ritrovata senza vita in un appartamento di via Hope, a Sanremo, la sera di lunedì. I carabinieri, che proseguono nelle indagini e procedono per omicidio, hanno ascoltato a lungo il ragazzo, che aveva dato l’allarme e spiegato in un primo tempo di essere stato fuori a cena e di essere tornato in serata trovando la porta chiusa dall’interno. Sul posto erano intervenuti anche i vigili del fuoco.

Ad un primo esame sul corpo della donna erano emersi segni di violenza. Il 21enne è stato ascoltato per 10 ore dagli inquirenti, al termine sottoposto a fermo. In queste ore i carabinieri hanno anche eseguito un lungo sopralluogo nell’abitazione e nell’area esterna all’appartamento alla ricerca di elementi utili alle indagini.