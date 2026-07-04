Roma, stupro della ex la notte di Natale 2023: il pm chiede 8 anni e 8 mesi

È arrivata la richiesta di condanna nei confronti di un uomo a Roma per il presunto stupro della sua ex la sera di Natale 2023: otto anni e otto mesi di carcere. È la pena chiesta dalla Procura della Repubblica di Roma nei confronti di Edoardo R., imputato con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti della ex.

La richiesta del pm e la ricostruzione della Procura

La richiesta è stata formulata davanti ai giudici della prima sezione del Tribunale della Capitale, chiamati ora a pronunciarsi su una vicenda che, secondo l’accusa, si sarebbe consumata la notte tra il 25 e il 26 dicembre 2023. La sentenza è attesa per lunedì 6 luglio.

Secondo la ricostruzione della Procura, il giovane avrebbe attirato con un pretesto una ragazza italiana, più giovane di lui e conosciuta alcuni mesi prima in un locale di Ponte Milvio. L’avrebbe invitata a incontrarlo nel pomeriggio di Natale con la scusa di consegnarle un panettone. Da quel momento, secondo gli inquirenti, la situazione sarebbe rapidamente degenerata. L’imputato avrebbe costretto la giovane a salire con la forza sulla propria automobile, colpendola con pugni e schiaffi e trascinandola per i capelli.

L’aggressione le avrebbe provocato lesioni giudicate guaribili in venti giorni. Successivamente l’uomo si sarebbe diretto verso alcuni parcheggi isolati, dove avrebbe assunto cocaina, per poi raggiungere la villa di famiglia nella zona del Quartaccio.

La violenza per l’intera notte

È lì che, secondo l’impianto accusatorio, la ragazza sarebbe stata rinchiusa in una stanza al piano seminterrato e costretta a subire ripetute violenze sessuali per l’intera notte. La vittima avrebbe inoltre riferito di essere stata minacciata di morte per impedirle di reagire o chiedere aiuto. Soltanto la mattina seguente sarebbe riuscita a tornare a casa. Rientrata dai familiari, la giovane avrebbe raccontato quanto accaduto ai genitori, che l’hanno accompagnata in ospedale per gli accertamenti sanitari. Il giorno successivo si è presentata al commissariato Prati e negli uffici della Squadra mobile della questura di Roma, dove ha formalizzato la denuncia. Gli elementi raccolti dagli investigatori sono confluiti nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dalla giudice per le indagini preliminari Flavia Costantini, che dispose il trasferimento dell’indagato nel carcere di Regina Coeli. Nel provvedimento si evidenzia come la giovane abbia dichiarato di essere stata costretta a inviare un messaggio rassicurante alla madre, mentre il telefono le sarebbe stato sottratto e la porta della stanza sarebbe stata chiusa a chiave. La Gip richiama inoltre le presunte minacce ricevute anche dopo i fatti, finalizzate a impedirle di denunciare l’accaduto. All’udienza erano presenti anche alcune attiviste dell’associazione Non una di meno, che hanno manifestato il proprio sostegno alla giovane.