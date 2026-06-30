Mondiali 2026, Corea del Sud torna a casa: insulti per l'ex ct e la squadra

Brutto ritorno a casa per la Corea del Sud dopo una delle delusioni dei Mondiali 2026. L’ormai ex ct Hong Myung-bo (si è dimesso dopo il ko con il Sudafrica) e diversi giocatori sono stati accolti da fischi e insulti da parte dei tifosi arrabbiati per la repentina eliminazione nella rassegna iridata dopo essere sbarcati all’aeroporto Internazionale di Seul-Incheon. L’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap ha riferito che i tifosi gridavano “Hong Myung-bo, vattene!”, mentre uno di loro esponeva uno striscione con la scritta “Il calcio coreano è morto”.