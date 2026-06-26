Campania, svolta all’Eav: ex Trenitalia Diamantini verso nomina ad amministratore unico

L’ex manager Trenitalia Pietro Diamantini sarà l’uomo su cui puntare per la svolta ai vertici di Eav, l’Ente autonomo Volturno, la società di trasporto pubblico regionale ferroviario ed automobilistico in Campania che gestisce Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea. Per il cambio di passo alla guida dell’Eav, controllata dalla Regione Campania, prende infatti sempre più quota il nome di Diamantini come nuovo amministratore unico, per la successione a Umberto De Gregorio. Una svolta, quella che si profila per il trasporto pubblico in Campania, voluta dalla Giunta regionale di Roberto Fico, nell’ottica di un rilancio e di un miglioramento dei servizi ferroviari regionali.

Diamantini, ingegnere, arriva dal sistema ferroviario nazionale, con un’ esperienza diretta nella gestione del trasporto regionale, oltre che nell’Alta Velocità, nell’innovazione commerciale e dei grandi processi industriali. Nel suo curriculum può vantare una solida e riconosciuta carriera dirigenziale all’interno del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane fra cui il ruolo di Direttore Divisione Business Alta Velocità di Trenitalia. Diamantini, considerato uno dei padri dell’Alta Velocità italiana, ha guidato il progetto Frecciarossa 1000. Tra il 2018 e il 2021 ha gestito il trasporto regionale di Trenitalia in Campania, avviando una riorganizzazione del servizio, promuovendo investimenti strategici e contribuendo alla definizione di un contratto di servizio decennale, per poi essere stato chiamato a Roma dal 2021 al 2025, alla guida della Business Alta Velocità di Trenitalia. In questo ruolo, in particolare, Diamantini ha portato a casa risultati che hanno posizionato l’Alta Velocità italiana come un’ eccellenza in continua evoluzione verso un’offerta sempre più sostenibile, investendo in innovazione tecnologica e anche in intelligenza artificiale per un migliore rapporto col cliente.

Un profilo tecnico e manageriale quello di Diamantini considerato in linea con le esigenze di rilancio del sistema dei trasporti campano, dopo i risultati ottenuti nell’azienda ferroviaria nazionale, in particolare nell’AV, da cui è passato il rilancio della partecipata di Stato. Un segno di come in un settore, strategico per il Paese, dietro l’addio di un pezzo di classe manageriale pesino divergenze di visione sulla politica e la gestione dei trasporti nazionali che stanno dividendo tecnici e politici. Intanto, in queste ore la Regione Campania, socia unica di Eav, ha licenziato il nuovo Statuto della società, in vista dell’arrivo del nuovo manager. Il super esperto avrà il compito di rilanciare l’azienda con un nuovo corso che punta a superare i problemi ereditati dall’ultimo decennio di continuità gestionale e le critiche sul servizio con anni di proteste dei pendolari. Ora, dopo i rumors che danno ormai pronta la nomina di Diamantini, l’attesa è tutta per l’ufficializzazione del nuovo vertice della holding della Regione Campania che si occupa del trasporto pubblico, che dovrebbe essere ufficializzata a luglio, dopo un’assemblea straordinaria per varare quella che si annuncia come una rivoluzione gestionale in Eav.