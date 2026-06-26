Il Como si riprende Nico Paz

Nico Paz torna al Como. Il talento argentino, dunque, vestirà la maglia dei lariani anche la prossima stagione con il Real Madrid che, dopo aver esercitato il diritto di “recompra” per 9 milioni di euro, ha raggiunto un accordo definitivo con il club di Mirwan Suwarso. Lo scrive il quotidiano spagnolo Marca: “Nico Paz continuerà la sua crescita lontano dal Santiago Bernabéu, ma non uscirà dal mirino del Real Madrid”. Questo accordo permette al Como di trattenere uno dei suoi talenti più promettenti, consentendo al contempo al Real Madrid di mantenere il controllo su un giocatore che considera ancora una risorsa chiave per il futuro. La decisione arriva dopo alcune ore intense negli uffici del Bernabéu.

A dare l’indiscrezione era stato anche il giornalista sportivo Fabrizio Romano, esperto di calciomercato. “Il Como riacquisterà Nico Paz dal Real Madrid dopo che ieri i Blancos hanno attivato l’opzione di riacquisto da 9 milioni di euro. Nico voleva restare al Como perché ama il club e il progetto, oltre ad avere un ottimo rapporto con l’allenatore Cesc Fabregas. Il Real Madrid manterrà il controllo su Nico Paz e manterrà la buy back clause per il talento argentino”, si legge nel post pubblicato su Instagram da Romano. Tuttavia ancora non si conosce la cifra spesa dai comaschi per riportare Paz sul lago. Secondo i media spagnoli si parla di una cifra di partenza di 60 milioni di euro.

Il post di Nico Paz

Un indizio era arrivato in giornata dallo stesso fantasista argentino che sui social aveva pubblicato una sua foto con indosso il cappellino del Como. Il Real Madrid aveva deciso di esercitare la clausola di riacquisto da 9 milioni di euro per Nico Paz, un’opzione contrattuale che avrebbe permesso di riportare il giocatore a Madrid dopo la sua stagione di successo in Italia. Tuttavia, la volontà del giocatore, il forte interesse del Como e gli ottimi rapporti tra i club hanno portato a un nuovo scenario: Nico non tornerà a Madrid e rimarrà sotto la guida di Cesc Fàbregas. Beffata ancora una volta l’Inter, che aveva provato ad inserirsi nella trattativa in caso di ritorno di Paz a Madrid. Dopo Palestra, passato al Chelsea, i nerazzurro rischiano di vedere sfumare un altro obiettivo dichiarato del loro mercato.

Nico Paz (Credit Instagram @nicopaz1o)

I numeri di Nico Paz

Astro nascente del calcio argentino, cresciuto nella cantera del Real Madrid, Nico Paz è uno dei volti della Serie A. Fantasista puro con il n°10 sulle spalle, la scorsa stagione si è reso protagonista nel nostro campionato con 12 reti e sette assist in 35 presenze (più un gol e un assist in cinque partite disputate in Coppa Italia). In due stagioni con il Como complessivamente ha realizzato 19 gol e 17 assist in 75 gare. In occasione dei Mondiali 2026 è stato convocato dalla Selección argentina di Lionel Scaloni e per ora ha giocato dieci minuti nel match vinto 3-0 contro l’Algeria.