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mercoledì 24 giugno 2026

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Roma, donna investita da un taxi in centro: è grave

Roma, donna investita da un taxi in centro: è grave
L’incidente di questa mattina a Roma, in via del Tritone (Foto LaPresse/Francesco Tomei)
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L’incidente a via del Tritone all’angolo con piazza Barberini

Grave incidente questa mattina, intorno alle 8.30, in pieno centro a Roma, dove un taxi, probabilmente per una manovra errata, ha investito una donna terminando la sua corsa contro la vetrina di un negozio. L’incidente è accaduto in via del Tritone all’angolo con piazza Barberini. Sul posto la polizia e i soccorritori, che hanno caricato la donna ferita su una barella per poi portarla via in ambulanza. La dinamica dell’accaduto è in fase di accertamento.

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