Roma, donna investita da un taxi in centro: è grave

Grave incidente questa mattina, intorno alle 8.30, in pieno centro a Roma, dove un taxi, probabilmente per una manovra errata, ha investito una donna terminando la sua corsa contro la vetrina di un negozio. L’incidente è accaduto in via del Tritone all’angolo con piazza Barberini. Sul posto la polizia e i soccorritori, che hanno caricato la donna ferita su una barella per poi portarla via in ambulanza. La dinamica dell’accaduto è in fase di accertamento.