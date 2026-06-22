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lunedì 22 giugno 2026

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Potenza, muore dopo il parto in ospedale: disposta indagine interna

Potenza, muore dopo il parto in ospedale: disposta indagine interna
Foto di archivio (Martin Macak Gregor CTK via AP Images)
Redazione
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Le condizioni della donna sono peggiorate all’improvviso, fino al decesso

A Melfi, in provincia di Potenza, una donna è morta in ospedale dopo aver dato alla luce il suo bambino. Per fare chiarezza sull’accaduto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e l’assessore alla Salute, Cosimo Latronico, hanno disposto un’indagine interna attraverso cui ricostruire passo per passo la dinamica dell’evento.

“In questo momento di immenso dolore – dicono – ci stringiamo con affetto e commozione attorno al marito, al neonato e a tutta la famiglia. Non ci sono parole adeguate di fronte a una tragedia così grande che colpisce dritto al cuore l’intera comunità lucana”.

“Da una primissima ricostruzione dei fatti – si spiega in un comunicato dell’ufficio stampa della giunta regionale – emerge come la paziente sia stata assistita da un’équipe medica multidisciplinare al completo. Il parto si è concluso positivamente con la nascita del bambino, che è vivo e sta bene. Successivamente si è verificato un improvviso e grave peggioramento delle condizioni di salute della neomamma, le cui cause restano ancora da accertare con esattezza. Per questa ragione, i vertici della Regione hanno immediatamente chiesto all’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, da cui dipende il nosocomio di Melfi, di avviare tutte le verifiche necessarie. È un atto doveroso nei confronti della memoria di questa madre e del dolore dei suoi cari, a cui dobbiamo risposte precise e tempestive”.

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