Torino, donna uccide la figlia e si toglie la vita

Le vittime avevano 40 e 13 anni

Tragedia questa mattina a Torino. Una donna di 40 anni avrebbe prima ucciso la figlia di 13 anni e poi si sarebbe tolta la vita nell’appartamento dove vivevano. È la prima ricostruzione degli agenti della Squadra Mobile di quanto avvenuto questa mattina in via Domodossola, nel capoluogo piemontese. La donna avrebbe ucciso la figlia per poi togliersi la vita: a trovarle l’altra figlia, di 19 anni, che ha poi allertato i soccorsi.

La donna, di origine rumena, era in fase di separazione dal marito. La 19enne è ora in ospedale sotto shock: il padre non era in casa al momento dell’omicidio-suicidio.