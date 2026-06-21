Sorelle scomparse all’Aquila, ascoltato in caserma il fidanzato di Alisya

È stato ascoltato per ore oggi in caserma Youssef, il fidanzato di Alisya, la maggiore delle sorelle adolescenti scomparse da due settimane, dalla casa-famiglia di Civitella Alfedena (L’Aquila). Il giovane è stato sentito dal procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D’Angelo, mentre il resto dell’esame si è svolto con i carabinieri della stazione di Villetta Barrea.

Il ragazzo “non è indagato”, ha precisato il procuratore. All’uscita dalla caserma, ieri in tarda serata, il giovane è stato accompagnato dai militari dell’Arma alla sua bicicletta senza rispondere alle domande dei giornalisti. Nell’ambito delle indagini per fare luce sulla sparizione delle due ragazze, gli inquirenti hanno ascoltato anche il personale e gli ospiti della comunità, sia a Villetta Barrea sia nella località dove nel frattempo è stata trasferita la maggior parte degli utenti.