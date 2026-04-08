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mercoledì 8 aprile 2026

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Roma, incendio ed esplosione in appartamento a Garbatella: residenti evacuati

Roma, incendio ed esplosione in appartamento a Garbatella: residenti evacuati
Due mezzi dei Vigili del fuoco. (Photo Guido Calamosca/LaPresse)
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Un incendio si è verificato in un appartamento alla Garbatella a Roma, dal quale sono stati evacuati i residenti. Le fiamme, le cui cause sono in via di accertamento, sono divampate al secondo piano di uno stabile in via Ignazio Persico 40, intorno alle 19. Secondo quanto si apprende, al momento dell’esplosione i vigili del fuoco erano già sul posto. Le squadre, supportate da mezzi speciali, sono ancora impegnate nelle operazioni di spegnimento, insieme a sanitari e polizia.

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